La partita accessibile Pisa–Napoli per i ciechi

L'ultima partita del Pisa in Serie A sarà accessibile anche alle persone non vedenti grazie a un progetto speciale. Durante l'incontro tra Pisa e Napoli, sarà utilizzato un sistema di descrizione audio per permettere a chi ha problemi di vista di seguire l'evento. Questa iniziativa mira a rendere più inclusiva l'esperienza sportiva, coinvolgendo anche i tifosi con disabilità visive. La partita si svolgerà in uno stadio dotato di tecnologie che consentiranno di ascoltare le descrizioni in tempo reale.

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