La partita accessibile Pisa–Napoli per i ciechi

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima partita del Pisa in Serie A sarà accessibile anche alle persone non vedenti grazie a un progetto speciale. Durante l'incontro tra Pisa e Napoli, sarà utilizzato un sistema di descrizione audio per permettere a chi ha problemi di vista di seguire l'evento. Questa iniziativa mira a rendere più inclusiva l'esperienza sportiva, coinvolgendo anche i tifosi con disabilità visive. La partita si svolgerà in uno stadio dotato di tecnologie che consentiranno di ascoltare le descrizioni in tempo reale.

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L’ultima partita del Pisa in Serie A potrà essere vissuta a pieno anche da chi non può vederla. In occasione della sfida dei nerazzurri di Hiljemark contro il Napoli di Conte, in programma domani a mezzogiorno, anche i tifosi non vedenti e ipovedenti avranno modo di poter vivere a pieno l’atmosfera dell’Arena e allo stesso tempo essere sempre di più immersi e aggiornati di quanto sta accadendo in campo, in tempo reale. Il tutto grazie alla possibilità offerta dal Festival della Robotica, la rassegna che fino a domenica porterà una ventata di tecnologia e innovazione al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Nel dettaglio, si tratta del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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