L'Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha pubblicato un bando per borse di studio. Queste sono dedicate a Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, e ai giovani che frequentavano il centro sociale Leoncavallo, Fausto e Iaio. Inoltre, sono previste anche in ricordo delle vittime degli Anni di piombo. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e riguarda studenti residenti nella regione. Le borse di studio sono rivolte a studenti di diversi livelli scolastici.

L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha bandito delle borse di studio in ricordo del militante del Fronte della Gioventù, Sergio Ramelli, dei frequentatori del centro sociale Leoncavallo Fausto e Iaio e delle giovani vittime degli Anni di piombo. Tre nomi che hanno segnato la storia della Milano insanguinata dalla violenza politica e che continuano a far discutere le anime dei partiti anche dopo cinquant’anni. Ramelli è stato aggredito il 13 marzo 1975 sotto casa a colpi di chiave inglese da un commando di Avanguardia Operaia, morendo quarantasette giorni dopo. Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, invece, sono stati assassinati il 18 marzo 1978 da un gruppo di tre persone a colpi di arma da fuoco: l’omicidio è rimasto senza colpevoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “pacificazione” dell’Ufficio scolastico della Lombardia: borse di studio in ricordo di Ramelli e Fausto e Iaio

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