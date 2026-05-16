Un rapporto di oltre 100 pagine diffuso negli Stati Uniti accusa diverse aziende minerarie cinesi, molte collegate allo Stato, di aver adottato pratiche considerate abusive nei Paesi ricchi di risorse strategiche. L'inchiesta passa in rassegna le attività di queste imprese e le loro modalità operative, concentrandosi su pratiche che, secondo il documento, sarebbero dannose e illegali. La pubblicazione ha suscitato reazioni in ambito internazionale, soprattutto in Cina, dove alcune aziende coinvolte hanno negato le accuse.

Un paper di oltre 100 pagine che accusa diverse aziende minerarie cinesi, molte delle quali legate allo Stato, di operare con pratiche “abusive” nei Paesi ricchi di materie prime strategiche. Di questo parla l’esplosivo rapporto realizzato e pubblicato dalla Select Committee on China del Congresso degli Stati Uniti, una commissione bipartisan della Camera dei Rappresentanti, istituita per analizzare la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, e presieduta dal deputato repubblicano Mike Gallagher (e guidata in ambito democratico dal rappresentante Raja Krishnamoorthi ). Ecco che cosa è emerso. La Cina e il “gioco” dei minerali. Secondo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La mafia cinese dei minerali”: l'inchiesta Usa che inguaia la Cina

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