La Liga | Il Real Betis è l' ultima spagnola in Champions lotta salvezza sempre più accesa

Il Real Betis si è qualificato come ultima squadra spagnola per la prossima edizione di Champions League, confermando la presenza di cinque squadre dalla Spagna nella competizione. La squadra di Siviglia ha ottenuto il passaggio attraverso il campionato, mentre la lotta per la salvezza nel torneo nazionale resta molto serrata. La stagione si avvia verso la conclusione e le classifiche sono ancora molto aperte, con diverse squadre impegnate a evitare le posizioni più basse.

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Siviglia, 15 maggio 2026 - Sarà il Real Betis la quinta spagnola della prossima stagione di Champions League. I sivgiliani compiono l'impresa e con il successo di questo turno infrasettimanale conquistano uno storico ritorno in Coppa dei Campioni. Nonostante diminuiscano le giornate invece non accenna a calare l'intensità della lotta per non retrocedere. A due turni dalla fine del campionato, sono ancora da decidere i destini delle squadre dalla nona alla diciannovesima posizione per la lotta salvezza. L'esito del turno infrasettimanale. Turno infrasettimanale di Liga che si apre con l'ultimo verdetto legato alla Champions League. Il Real Betis batte per 2-1 l' Elche e conquista il quinto posto aritmetico in classifica, che grazie al ranking Uefa diventa valido per la qualificazione alla massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Liga: Il Real Betis è l'ultima spagnola in Champions, lotta salvezza sempre più accesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CA OSASUNA 1 - 1 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS Sullo stesso argomento Liga: Real ancora fermato sul pari, Barça vola a +9, si riaccende la lotta salvezzaMadrid (Spagna) 13 aprile 2026 - Potrebbe essere questa la fase cruciale, quella che decide le sorti di una Liga sempre in bilico, ma mai come ora... Leggi anche: Real Betis-Real Madrid: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV La Liga, live streaming online e pronostici Se il Barcellona batterà il Real Betis domenica, diventerà la prima squadra DI SEMPRE a vincere tutte le 19 partite casalinghe in una stagione della LaLiga di 38 partite — la squadra di Hansi Flick è a un passo da un record perfetto in casa al Camp Nou, un'im reddit Dopo la vittoria del Barcellona, la Liga vede un Real Madrid sempre più sfilacciato, il ritorno del Betis in Champions e una favolosa lotta salvezza Edoardo Viglione x.com La Liga: Real Betis is the last Spanish team in the Champions League, the fight for survival is intensifying.The Andalusians have achieved their second historic qualification in the Champions League, with all sides still chasing points to avoid relegation from ninth place onwards. sport.quotidiano.net La Liga: Il Real Betis è l'ultima spagnola in Champions, lotta salvezza sempre più accesaSeconda storica qualificazione in Champions degli andalusi, dal nono posto in poi tutte ancora a caccia di punti per evitare la retrocessione ... sport.quotidiano.net