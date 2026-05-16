La guerra entra nelle nostre tasche | Usb lancia il corteo il 18 maggio

Il 18 maggio, in concomitanza con uno sciopero generale proclamato dall'Usb, si terrà un corteo che partirà da San Giusto e arriverà al molo Audace. La manifestazione è organizzata per protestare contro la guerra e coinvolgerà i partecipanti in una marcia attraverso le vie della città. L'iniziativa si svolge nello stesso giorno di altre azioni di protesta e mira a portare l’attenzione su questa tematica. La giornata prevede anche momenti di assemblea e incontri pubblici lungo il percorso.

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