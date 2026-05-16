La guerra entra nelle nostre tasche | Usb lancia il corteo il 18 maggio
Il 18 maggio, in concomitanza con uno sciopero generale proclamato dall'Usb, si terrà un corteo che partirà da San Giusto e arriverà al molo Audace. La manifestazione è organizzata per protestare contro la guerra e coinvolgerà i partecipanti in una marcia attraverso le vie della città. L'iniziativa si svolge nello stesso giorno di altre azioni di protesta e mira a portare l’attenzione su questa tematica. La giornata prevede anche momenti di assemblea e incontri pubblici lungo il percorso.
Un corteo contro la guerra, da San Giusto al molo Audace, nel giorno dello sciopero generale proclamato Usb. Lo ha annunciato ieri il sindacato in una conferenza stampa. La manifestazione avrà inizio alle 10 del mattino di lunedì 18 maggio sul colle, alle Antiche Colonne, e proseguirà in marcia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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