Il film di Paolo Sorrentino è stato recentemente distribuito in formato 4K UHD, offrendo una qualità visiva superiore che mette in risalto i dettagli e i colori delle immagini. L'edizione presenta una resa tecnica di alto livello, con miglioramenti nell’aspetto visivo rispetto alle versioni precedenti. La trasmissione in tale formato permette di apprezzare appieno le scelte estetiche del regista napoletano, rendendo la visione più immersiva e coinvolgente rispetto alle versioni standard.

Il film di Sorrentino è arrivato in 4K UHD con un'edizione tecnicamente straordinaria che esalta lo stile del regista napoletano. Ma avremmo voluto molti più extra. Finalmente i film di Paolo Sorrentino cominciano a essere distribuiti in homevideo in 4K UHD: era successo per Parthenope e ora accaduto di nuovo per La Grazia, il suo ultimo film che ha aperto l'ultimo Festival di Venezia e dato la Coppa Volpi a Toni Servillo. Certo, bisognerebbe recuperare ora tanti film del regista napoletano e portarli nel nuovo formato video, a partire da La grande bellezza, ma accontentiamoci per il momento di questo cambio di rotta. Anche perché La Grazia, incentrato sulla figura immaginaria di un Presidente della Repubblica Italiana interpretato da Toni Servillo, è un film che si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Grazia: ecco perché in 4K UHD la poesia visiva di Paolo Sorrentino diventa folgorante

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