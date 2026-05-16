La fuga in treno verso la Svizzera per togliersi la vita | 57enne salvato dalla polizia

Un uomo di 57 anni ha tentato di togliersi la vita salendo su un treno diretto in Svizzera. La polizia, intervenuta alla stazione ferroviaria di Briga, è riuscita a fermarlo prima di raggiungere la frontiera. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del gesto, né sulla sua condizione attuale. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che si verificasse un tragico epilogo.

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