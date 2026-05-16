La Fiorentina ha manifestato interesse per Lorenzo Lucca, attaccante attualmente in prestito al Nottingham Forest dal Napoli. La società viola sta valutando un possibile trasferimento dell’attaccante, che ha già attirato l’attenzione di altri club italiani. Lucca, nato nel 2000, ha avuto esperienze in diverse squadre e si sta facendo notare anche all’estero. La trattativa potrebbe coinvolgere vari aspetti contrattuali e valutazioni tecniche, ma al momento non ci sono ancora annunci ufficiali.

Per Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli in prestito al Nottingham Forest, c’è l’interesse della Fiorentina, in vista del prossimo mercato estivo. “Prima di tutto saranno messi sotto la lente di ingrandimento i destini di Kean, Piccoli e Gudmundsson per poi proiettarsi verso il futuro. Per numeri e andamento dell’annata che sta per concludersi, tutti sono in bilico (16 reti in tre in Serie A) e con il destino tutto da scrivere la prossima estate. La certezza è la grande voglia del direttore sportivo Fabio Paratici, insieme al resto della dirigenza e alla proprietà, di costruire una Fiorentina forte e ambiziosa che possa riscattare questa difficile stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - La Fiorentina nel futuro di Lorenzo Lucca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Batistuta, Vieri, Inzaghi, Chiesa e hubner in serie B #

Sullo stesso argomento

Napoli, l’esperienza di Lorenzo Lucca in Inghilterra è già finita: tornerà a giugnoIl destino di Lorenzo Lucca sembra ormai segnato: a fine stagione l’attaccante rientrerà al Napoli, mettendo fine alla sua esperienza inglese.

Napoli, Lorenzo Lucca rientra in uno scambio di attaccanti con l’Atalanta?Il mercato estivo entra nel vivo e tra le ipotesi più suggestive emerge un possibile scambio tra Napoli e Atalanta: Lorenzo Lucca a Bergamo e...

GAZZETTA - Napoli, Lucca nel mirino della FiorentinaSecondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel mirino della Fiorentina ci sarebbe Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà del SSC Napoli e oggi in prestito al Nottingham Forest, dove non ha tr ... napolimagazine.com

La Fiorentina nel futuro di Lorenzo LuccaForzAzzurri.net - Interesse dei viola per l'attaccante del Napoli. Per Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli in prestito al Nottingham Forest, c'è l'interesse della ... forzazzurri.net

Ora che la Fiorentina è salva dalla retrocessione, quali cambiamenti vuoi vedere nella squadra durante l'off-season? reddit