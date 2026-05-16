La festa del Chiesanuova | Il gol? L’avevo predetto

Durante la festa del Chiesanuova, un giocatore ha dichiarato di aver previsto il gol segnato durante una partita. Nei calci d’angolo, si è notato che si sfrutta l’altezza dei calciatori per insaccare la palla in rete. La partita si è sviluppata con diverse occasioni in cui questa tattica è stata utilizzata. La squadra ha mostrato attenzione nelle situazioni di palla inattiva, portando a casa un risultato che ha suscitato commenti tra i presenti.

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