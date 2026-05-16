La festa del Chiesanuova | Il gol? L’avevo predetto

Da sport.quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la festa del Chiesanuova, un giocatore ha dichiarato di aver previsto il gol segnato durante una partita. Nei calci d’angolo, si è notato che si sfrutta l’altezza dei calciatori per insaccare la palla in rete. La partita si è sviluppata con diverse occasioni in cui questa tattica è stata utilizzata. La squadra ha mostrato attenzione nelle situazioni di palla inattiva, portando a casa un risultato che ha suscitato commenti tra i presenti.

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Nei calci d’angolo (Inter docet) si sfrutta l’altezza dei colpitori di testa per buttarla dentro e magari risolvere partite complicate, al Don Guido Bibini invece sugli sviluppi di una mischia da corner, è stata la mezzala Nicolò di Matteo, non propriamente un corazziere, a mandare in paradiso il Chiesanuova. Il numero 10 mancino, ingaggiato a fine novembre dopo aver iniziato a Montegranaro, domenica in pieno recupero ha siglato l’1-1 contro l’ Urbania poi valso (dopo i supplementari) la festa salvezza. Una rete che farà partecipare il Chiesanuova per la quinta volta di fila nella massima categoria regionale e valsa intanto per il club biancorosso una popolarità impensabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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