La farsa del derby di Roma e l’anno zero del calcio italiano

Il derby di Roma si è concluso con risultati che hanno suscitato molte polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La partita ha visto episodi controversi e decisioni arbitrali che hanno alimentato il dibattito sulla gestione delle partite e sulla credibilità del calcio nazionale. In questo scenario, alcuni osservatori definiscono la stagione come un punto di partenza per un nuovo inizio, mentre altri evidenziano criticità e problemi irrisolti che caratterizzano il campionato.

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Roma, 16 mag – Quanto è vero il detto che quando si tocca il fondo si possa sempre iniziare a scavare! Confesso che scrivo sempre più di malavoglia di calcio italiano. Credo che le ragioni siano a tutti abbastanza evidenti, ma, di fronte ad una simile farsa – come quella montata negli ultimi giorni sul giorno e sull’orario del derby romano – che farebbe impallidire un film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, mi sono armato di pazienza e di buona volontà e ho deciso di tornare a farmi e a farvi del male. Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia. Uno dei più tristi campionati di Serie A a livello qualitativo della storia sta volgendo al termine, proiettandoci verso un Mondiale privo degli Azzurri e che sarà disputato in un clima a metà tra il bellicoso ed il surreale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La farsa del derby di Roma e l’anno zero del calcio italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Derby ROMA-LAZIO del 2002 Sullo stesso argomento Leggi anche: Calcio, Europa League, derby italiano Bologna-Roma Derby Roma-Lazio, Piantedosi: “Ottima cooperazione tra mondo del calcio e autorità di pubblica sicurezza”Su quando disputare ilderby Roma-Lazio“hanno deciso le autorità di pubblica sicurezza, dopo aver fatto le loro valutazionie anche le autorità del... Il derby di #romalazio alle 12 favorisce una sola squadra la As Roma, a svantaggio di Milan e Juventus. Corsa Champions palesemente falsata. Oramai il calcio italiano è una farsa. x.com Il razzo che cambia per sempre la storia del derby Roma-LazioNel 1979 la fine assurda di Vincenzo Paparelli: mentre un uomo perdeva la vita, andava in scena la farsa di una partita giocata per forza ... ilgiornale.it Derby lunedì sera, la Lega ricorre al TarHa dell'incredibile quanto sta avvenendo in vista del derby di ritorno tra Roma e Lazio. Continua la telenovela sull'orario della partita: nonostante il larghissimo margine di tempo per evitare ... ilromanista.eu