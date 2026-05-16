Nella corsa alla qualificazione in Champions League, alcuni giocatori potrebbero determinare l’esito delle prossime partite. La sfida tra le squadre coinvolte si sta intensificando, con il Napoli che si avvicina alla certezza matematica, mentre il Como deve attendere eventuali passi falsi delle avversarie per mantenere vive le speranze. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi riuscirà a ottenere l’obiettivo stagionale.

La lotta Champions è serratissima: cinque squadre si giocano infatti tre posti. Un pass è quasi del Napoli, a Conte basta vincere con il retrocesso Pisa per essere certo della qualificazione. Gli altri due accessi se li giocano Juve (68 punti), Milan e Roma (67) e Como (65). Cinque squadre, cinque giocatori potenzialmente decisivi: ecco chi sono. Le ultime tendenze sono chiare, il calcio europeo ha rimesso le ali. In Champions vince chi dispone di esterni d’attacco veloci, tecnici, imprendibili: Kvaratskhelia e Doué nel Psg, Olise e Luis Diaz nel Bayern. Antonio Conte ha intercettato il cambiamento, il Napoli – che con Kvara ha vinto uno scudetto - gioca spesso con due esterni larghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La corsa Champions passa (anche) da loro: i giocatori che potrebbero fare la differenza

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