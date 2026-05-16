La conferenza stampa di Allegri pre Genoa-Milan in diretta | LIVE News

Domani, domenica 17 maggio, alle ore 12:00, si terrà una conferenza stampa allo stadio 'Ferraris' di Genova, in vista della partita tra Genoa e Milan. L'evento sarà trasmesso in diretta e vedrà la partecipazione dell’allenatore del Milan, che parlerà delle condizioni della squadra e delle strategie per la sfida. La partita si giocherà successivamente, con inizio previsto nel pomeriggio. Sono attesi anche interventi di altri membri dello staff tecnico e rappresentanti delle due squadre.

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La conferenza stampa di Massimiliano Allegri (allenatore AC Milan), alla vigilia di Genoa-Milan (Serie A 2025-2026) News (Credits foto: Getty Images) Siamo in attesa dell'inizio della conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri alla vigilia di Genoa-Milan. A poco più di 24 ore ore dal cruciale anticipo della 37esima giornata di Serie A 2025-2026 contro il Genoa, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri interviene in conferenza dalla sala stampa di Milanello. I rossoneri, reduci dal k.o. interno (2-3) contro l'Atalanta, occupano il quarto posto in classifica a quota 67 punti e cercano a Marassi i punti decisivi per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Genoa-Milan in diretta | LIVE News ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONFERENZA STAMPA | GENOA - PISA | SERIE A ENILIVE 25/26 Sullo stesso argomento La conferenza stampa di Allegri pre Cremonese-Milan in diretta | LIVE NewsLa conferenza stampa di Massimiliano Allegri (allenatore AC Milan) alla vigilia di Cremonese-Milan (Serie A 2025-2026) | News (Getty Images) Siamo in... La conferenza stampa di Allegri pre Napoli-Milan in diretta | LIVE NewsLa conferenza stampa di Massimiliano Allegri (allenatore AC Milan) nell'antivigilia di Napoli-Milan (Serie A 2025-2026) | News (Getty Images) Siamo... VERSO GENOA-MILAN, OGGI ALLE 15.00 LA CONFERENZA STAMPA DI MAX ALLEGRI #SempreMilan #ACMilan x.com [Di Marzio] Atalanta, possibile separazione all'orizzonte con Raffaele Palladino. L'allenatore in conferenza stampa: Vorrei avviare un nuovo ciclo, ma al momento non ho ricevuto alcun segnale. reddit De Rossi, caos calendario e… Chanel Totti: Genoa-Milan preparata con un po’ di fastidioDaniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa la gara di campionato contro il Milan. Il tecnico del Genoa ha dichiarato: Vogliamo salutare al meglio il nostro stadio dove abbiamo vissuto tante ... tuttosport.com De Rossi in conferenza stampa in vista di Genoa Milan: le parole del tecnico del Grifone a due giorni dal match di Serie ADe Rossi in conferenza stampa in vista di Genoa Milan: le parole del tecnico del Grifone a due giorni dal match di Serie A ... calcionews24.com