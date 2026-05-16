La conferenza stampa di Allegri pre Genoa-Milan in diretta | LIVE News
Domani, domenica 17 maggio, alle ore 12:00, si terrà una conferenza stampa allo stadio 'Ferraris' di Genova, in vista della partita tra Genoa e Milan. L'evento sarà trasmesso in diretta e vedrà la partecipazione dell’allenatore del Milan, che parlerà delle condizioni della squadra e delle strategie per la sfida. La partita si giocherà successivamente, con inizio previsto nel pomeriggio. Sono attesi anche interventi di altri membri dello staff tecnico e rappresentanti delle due squadre.
La conferenza stampa di Massimiliano Allegri (allenatore AC Milan), alla vigilia di Genoa-Milan (Serie A 2025-2026) News (Credits foto: Getty Images) Siamo in attesa dell'inizio della conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri alla vigilia di Genoa-Milan. A poco più di 24 ore ore dal cruciale anticipo della 37esima giornata di Serie A 2025-2026 contro il Genoa, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri interviene in conferenza dalla sala stampa di Milanello. I rossoneri, reduci dal k.o. interno (2-3) contro l'Atalanta, occupano il quarto posto in classifica a quota 67 punti e cercano a Marassi i punti decisivi per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CONFERENZA STAMPA | GENOA - PISA | SERIE A ENILIVE 25/26
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