La città ricorda l’avvocato Giuseppe Grillo | un piazzale del centro intitolato all' avvocato
In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa, la città di Agrigento ha deciso di intitolare un piazzale del centro all’avvocato Giuseppe Grillo. La cerimonia si è svolta davanti alla chiesa di San Giuseppe, alla presenza di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La scelta di dedicare uno spazio pubblico all’avvocato Grillo mira a ricordare il suo contributo e il suo ruolo nella comunità locale. L’intitolazione si inserisce nelle iniziative di commemorazione organizzate nel corso dell’anno.
In occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa, la città di Agrigento ricorda il compianto avvocato Giuseppe Grillo dedicandogli il piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe. Insigne avvocato e cittadino esemplare: verrà intitolata una piazza a Giuseppe GrilloIn mattinata, alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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