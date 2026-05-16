La città ricorda l’avvocato Giuseppe Grillo | un piazzale del centro intitolato all' avvocato

In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa, la città di Agrigento ha deciso di intitolare un piazzale del centro all’avvocato Giuseppe Grillo. La cerimonia si è svolta davanti alla chiesa di San Giuseppe, alla presenza di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La scelta di dedicare uno spazio pubblico all’avvocato Grillo mira a ricordare il suo contributo e il suo ruolo nella comunità locale. L’intitolazione si inserisce nelle iniziative di commemorazione organizzate nel corso dell’anno.

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