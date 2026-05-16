La città è pronta a correre | è arrivato il fine settimana della Straverona
Il fine settimana del 16 e 17 maggio segna l’arrivo della Straverona, un evento che ogni anno coinvolge molti cittadini e visitatori. La manifestazione trasforma le strade di Verona in un percorso condiviso dedicato allo sport e alla partecipazione. Durante il weekend, le vie della città si riempiono di energia e di persone che si mettono in movimento per vivere un’esperienza di condivisione. La Straverona rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario primaverile di Verona, attirando appassionati da diverse zone.
Verona si prepara a vivere una nuova grande giornata di sport, partecipazione e condivisione.Torna nel weekend del 16 e 17 maggio la Straverona, l’evento che accompagna la primavera veronese trasformando le strade della città in un percorso collettivo di energia, entusiasmo e inclusione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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