La città è pronta a correre | è arrivato il fine settimana della Straverona

Il fine settimana del 16 e 17 maggio segna l’arrivo della Straverona, un evento che ogni anno coinvolge molti cittadini e visitatori. La manifestazione trasforma le strade di Verona in un percorso condiviso dedicato allo sport e alla partecipazione. Durante il weekend, le vie della città si riempiono di energia e di persone che si mettono in movimento per vivere un’esperienza di condivisione. La Straverona rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario primaverile di Verona, attirando appassionati da diverse zone.

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