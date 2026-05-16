La casa è vuota perché l’anziana è in Rsa | tre arresti per tentato furto a Lomazzo

A Lomazzo, tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato furto. La vicenda riguarda una casa che era vuota al momento dei fatti, poiché la proprietaria, un’anziana donna, si trova in una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) nella provincia di Varese. Le autorità hanno proceduto all’arresto dopo aver intercettato i sospetti e aver effettuato le verifiche necessarie. La donna non era presente durante l'episodio, che si è verificato in assenza della proprietaria.

La casa era vuota perché la proprietaria, un’anziana donna di Lomazzo, si trova attualmente ricoverata in una Rsa della provincia di Varese. Una situazione che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tre uomini avrebbero cercato di sfruttare per mettere a segno un furto in abitazione nella. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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