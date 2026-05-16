L’amazzone monrealese Ginevra Sorrentino è stata convocata per partecipare alla Coppa del Presidente a Piazza di Siena, a Roma. La notizia è stata resa nota dal Comitato Regionale FISE Sicilia, che ha ufficializzato la selezione della cavallerizza. La giovane atleta rappresenterà la regione in questa competizione internazionale che si svolge nel centro ippico romano. La convocazione viene comunicata senza ulteriori dettagli sui risultati ottenuti o sui passaggi precedenti alla chiamata.

Ingresso ufficiale dell’atleta monrealese Ginevra Sorrentino nel prestigioso Team Sicilia Under 21 per l’anno 2026. Lo ha reso noto il Comitato Regionale FISE Sicilia. Grazie alla costanza e all’eccellenza dei risultati ottenuti, la giovane amazzone è stata ufficialmente convocata per rappresentare i colori della Sicilia in uno degli scenari più prestigiosi dell’equitazione mondiale: Piazza di Siena, a Roma. Ginevra Sorrentino, che ha iniziato giovanissima questo sport, scenderà in campo nel cuore di Villa Borghese in occasione della Coppa del Presidente Cavalli 2026, in programma il prossimo 30 e 31 maggio. L’evento rappresenta l’apice della stagione giovanile e vedrà i migliori talenti nazionali sfidarsi nel contesto del prestigioso concorso ippico internazionale romano. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - La amazzone monrealese Ginevra Sorrentino vola a Roma: convocata per la Coppa del Presidente a Piazza di Siena

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