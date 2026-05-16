Kings League Stallions in semifinale | out i Circus
Gli Stallions di Blur si sono qualificati per la semifinale della Kings League battendo i Circus. La partita si è conclusa con una vittoria netta degli Stallions, che sono riusciti a superare gli avversari con un punteggio significativo. I Circus sono usciti dalla competizione. La sfida si è giocata a Milano e si è disputata il 16 maggio 2026. La vittoria degli Stallions è arrivata dopo un match che ha visto una buona prestazione della squadra vincente.
Milano, 16 maggio 2026 – Gli Stallions di Blur vincono e convincono contro i Circus. Dopo aver visto sfumare il sogno primo posto all'ultima giornata della Regular Season, la formazione del creatore di contenuti ha demolito la squadra convenzionata con l' Hellas Verona conquistando l'accesso in semifinale. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 2', Colombo porta in vantaggio gli Stallions. Nello stesso minuto, Stojkovic aumenta le distanze tra le due formazioni siglando il gol del 2-0. Il numero 7 segna ancora al 3' e porta il parziale sul 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
IL SOGNO FINISCE QUI | STALLIONS VS CAESAR HIGHLIGHTS SEMIFINALE KINGS CUP
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