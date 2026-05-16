Kings League Stallions in semifinale | out i Circus

Gli Stallions di Blur si sono qualificati per la semifinale della Kings League battendo i Circus. La partita si è conclusa con una vittoria netta degli Stallions, che sono riusciti a superare gli avversari con un punteggio significativo. I Circus sono usciti dalla competizione. La sfida si è giocata a Milano e si è disputata il 16 maggio 2026. La vittoria degli Stallions è arrivata dopo un match che ha visto una buona prestazione della squadra vincente.

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Milano, 16 maggio 2026 – Gli Stallions di Blur vincono e convincono contro i Circus. Dopo aver visto sfumare il sogno primo posto all'ultima giornata della Regular Season, la formazione del creatore di contenuti ha demolito la squadra convenzionata con l' Hellas Verona conquistando l'accesso in semifinale. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 2', Colombo porta in vantaggio gli Stallions. Nello stesso minuto, Stojkovic aumenta le distanze tra le due formazioni siglando il gol del 2-0. Il numero 7 segna ancora al 3' e porta il parziale sul 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Stallions in semifinale: out i Circus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL SOGNO FINISCE QUI | STALLIONS VS CAESAR HIGHLIGHTS SEMIFINALE KINGS CUP Sullo stesso argomento Kings League, gli Stallions di Blur trovano il successo mettendo ko i Circus13 Marzo 2026 – Gli Stallions di Blur conquistano la prima vittoria stagionale in Kings League sconfiggendo i Circus. Kings League, i BigBro domano gli StallionsCologno Monzese, 12 aprile 2026 – I BigBro vincono un match ricco di colpi di scena alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. KINGS LEAGUE ULTIMA GIORNATA ALPAK vs STALLIONS! youtu.be/m6LfVX-VLjk?si… #kingsleague #futbol #ibai #ultimatemostoles #djmariio #perxitaa #pique #xbuyer #elbarrio #kunisports #shakira #porcinos #rayodebarcelona #kunaguero x.com Kings League, Stallions in the semi-finals: Circus outMilano, 16 maggio 2026 – Gli Stallions di Blur they win and convince against the Circus. Dopo aver visto sfumare il sogno primo posto all'ultima giornata della Regular Season, la formazione del creato ... sport.quotidiano.net Kings League, Stallions in semifinale: out i CircusI ragazzi di Blur vincono contro la formazione convenzionata con l'Hellas Verona e partecipano alla corsa al titolo ... sport.quotidiano.net