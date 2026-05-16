Kia PV5 | il nuovo van elettrico visto da vicino a Transpotec Logitec 2026

Durante Transpotec Logitec 2026, si è potuto osservare da vicino il nuovo veicolo elettrico di forma van prodotto dal marchio coreano. La manifestazione si svolge a Milano Rho e vede la presenza del costruttore con tutte le versioni attualmente disponibili del modello PV5. La presenza di questa gamma completa permette di confrontare le diverse configurazioni e caratteristiche tecniche del veicolo elettrico esposto.

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Con il nuovo PV5, Kia è tornata nel settore dei veicoli commerciali. E per inaugurare questo rientro anche nel mercato italiano, Kia ha deciso di partecipare a Transpotec Logitec 2026, la fiera più importante dedicata al trasporto e alla logistica del nostro paese, allestita presso gli spazi fieristici di Milano Rho. In occasione del ritorno del brand nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, vengono così esposte tutte le attuali versioni nella gamma del van elettrico PV5. Si tratta del primo modello Pbv (Platform Beyond Vehicle), che rappresenta la nuova strategia del marchio coreano nel settore dei veicoli commerciali elettrificati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kia PV5: il nuovo van elettrico visto da vicino a Transpotec Logitec 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuovo VAN ELETTRICO! Sullo stesso argomento Kia PV5 Crew Van: da trasporto merci a van in pochi secondiKia amplia la sua gamma Platform Beyond Vehicle (Pbv) con l'introduzione di PV5 Crew Van, un nuovo mezzo versatile, realizzato sulla base di PV5... Kia amplia la gamma PBV, arriva la PV5 Crew Van(Adnkronos) – Kia rafforza la propria strategia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con il debutto del nuovo PV5 Crew Van, modello versatile... Kia protagonista nei veicoli commerciali con la gamma elettrica PV5. A Transpotec Logitec Milano 2026 presentata la nuova strategia PBV #ANSAmotori #ANSA x.com La strategia sui veicoli commerciali di KiaIl marchio coreano partecipa alla fiera dedicata al trasporto e alla logistica di Milano Rho, con tutte le attuali versioni in gamma del PV5. Si tratta del ritorno ufficiale di Kia nel segmento dei ve ... gazzetta.it Kia: debutto al Transpotec con il nuovo PV5Con la partecipazione al Transpotec Logitec 2026, in programma da oggi 13 maggio e fino al 16 maggio a Fiera Milano Rho, Kia ha annunciato la sua strategia che punta sull’elettrificazione nel mercato ... uominietrasporti.it