Reggio Emilia ha accolto con entusiasmo la visita della principessa del Galles, che si è conclusa recentemente. Durante il suo soggiorno, ha incontrato diverse persone e ha partecipato a eventi pubblici. La principessa ha condiviso alcune richieste con le persone presenti, chiedendo di inviargli i disegni realizzati dai bambini. La visita ha attirato l’attenzione dei media locali e ha lasciato un ricordo significativo tra coloro che hanno avuto l’opportunità di incontrarla.

Reggio Emilia, 16 maggio 2026 – All’indomani della partenza della principessa del Galles, Kate Middleton, rimangono le emozioni di una visita che rimarrà nella storia di Reggio Emilia. Una delle protagoniste di questa due giorni in terra emiliana è sicuramente Elisa Di Bendeetto, 27 anni, maestra della scuola d’infanzia Anna Fran k. Il suo caschetto nero e il suo sorriso appaiono spesso nelle istantanee accanto alla futura regina d’Inghilterra, con cui ha avuto il privilegio di parlare durante il suo tour negli asili del Reggio Emilia Approach e che si è seduta accanto a lei, su precisa richiesta di Kate, in occasione del pranzo di saluto, tenutosi giovedì prima della sua partenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate Middleton, le confidenze della futura regina: “Speditemi i disegni dei bimbi”

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Kate Middleton: oggi è il compleanno della futura regina - Unomattina 09/01/2026

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