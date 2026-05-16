Juventus Women | il bivio Champions Europa Cup e lo strano caso Rasmussen – VIDEO di Mauro Munno

La squadra femminile di una nota società calcistica si trova davanti a una scelta importante tra la qualificazione alla Champions League o alla Europa Cup. Recentemente sono emerse novità riguardanti l’andamento della squadra e alcune situazioni legate a un calciatore. Un video diffuso online mostra dettagli su questa fase cruciale, mentre le notizie aggiornate forniscono informazioni sulle ultime vicende che coinvolgono il team e le decisioni da prendere per il futuro.

di Mauro Munno Juventus Women: il bivio ChampionsEuropa Cup e lo strano caso Rasmussen. Le ultime novità sulla squadra femminile bianconera. La Juventus Women ha conquistato aritmeticamente il terzo posto con una giornata d’anticipo, centrando l’obiettivo minimo della qualificazione ai preliminari di Champions League. Per un club nato solo nove anni fa, si tratta dell’ottava stagione consecutiva in Europa. Il percorso per accedere al League Stage sarà comunque tortuoso e si snoderà attraverso il “Percorso Piazzate”, a partire dal Mini Tournament del 5-8 agosto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La stagione europea appena conclusa ha però certificato la crescita internazionale delle bianconere, capaci di lottare alla pari con big del calibro di Lione, Wolfsburg e Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS WOMEN, il bivio CHAMPIONS/EUROPA CUP e lo strano caso RASMUSSEN

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