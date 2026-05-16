Juventus-Fiorentina Vlahovic di nuovo titolare Probabili formazioni e orario tv
Il match tra Juventus e Fiorentina si gioca domani, con il calcio d’inizio previsto nel pomeriggio. La partita si svolge allo stadio di Torino e viene trasmessa in diretta televisiva. La squadra di casa schiera Vlahovic tra i titolari, che torna a giocare dall’inizio dopo alcune settimane. Le formazioni probabili sono state annunciate e si attendono aggiornamenti prima del fischio di inizio. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica.
Torino, 16 maggio 2026 - Tenersi stretto il terzo posto e sognare addirittura il secondo: la Juventus, imbattuta dallo scorso 21 febbraio e reduce dal successo esterno a Lecce, cerca tre punti con la Fiorentina nell'ultima stagionale all'Allianz Stadium per avvicinarsi all’obiettivo Champions League. Dall'altra parte, i toscani sono già salvi, ma vogliono comunque chiudere un'annata complicatissima regalando ai propri tifosi una gioia in uno dei match sicuramente più sentiti dalla piazza. I precedenti. La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra formazione (55N, 36P). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Juventus-Fiorentina 2-1 | Doppietta di Capeta alla viola: bianconere in finale |
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