Juventus-Fiorentina Vlahovic di nuovo titolare Probabili formazioni e orario tv

Il match tra Juventus e Fiorentina si gioca domani, con il calcio d’inizio previsto nel pomeriggio. La partita si svolge allo stadio di Torino e viene trasmessa in diretta televisiva. La squadra di casa schiera Vlahovic tra i titolari, che torna a giocare dall’inizio dopo alcune settimane. Le formazioni probabili sono state annunciate e si attendono aggiornamenti prima del fischio di inizio. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica.

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Torino, 16 maggio 2026 - Tenersi stretto il terzo posto e sognare addirittura il secondo: la Juventus, imbattuta dallo scorso 21 febbraio e reduce dal successo esterno a Lecce, cerca tre punti con la Fiorentina nell'ultima stagionale all'Allianz Stadium per avvicinarsi all’obiettivo Champions League. Dall'altra parte, i toscani sono già salvi, ma vogliono comunque chiudere un'annata complicatissima regalando ai propri tifosi una gioia in uno dei match sicuramente più sentiti dalla piazza. I precedenti. La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra formazione (55N, 36P). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus-Fiorentina, Vlahovic di nuovo titolare. Probabili formazioni e orario tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Fiorentina 2-1 | Doppietta di Capeta alla viola: bianconere in finale | Sullo stesso argomento Lecce-Juventus, Vlahovic verso il ritorno da titolare. Probabili formazioni e orario tvLecce, 8 maggio 2026 - Tre punti per difendere la propria posizione di classifica e avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo finale: questa l'idea... Juventus-Pisa, Spalletti ancora senza Vlahovic. Probabili formazioni e orario tvTorino, 6 marzo 2026 - Dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro partite, la Juventus ospita all'Allianz Stadium il Pisa per tornare... EDITORIALE TUTTOJUVE Yildiz e Vlahovic non hanno mai segnato alla Fiorentina? Quando ci dicono l'orario possono prepararsi a farlo...? #Juventus #Fiorentina #SerieA youtu.be/81JtU-RTURs?is… x.com [Post Match] Lecce vs Juventus reddit Juventus-Fiorentina, Vlahovic di nuovo titolare. Probabili formazioni e orario tvI bianconeri a caccia di un successo fondamentale in chiave Champions. Vanoli punta su Piccoli in avanti, con Parisi e Solomon ai suoi lati ... sport.quotidiano.net Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie AJuventus e Fiorentina aprono la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12 (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Bianconeri che cercano la qualificazione in Champions League, con Vlahovic ... sport.sky.it