Juventus-Fiorentina Spalletti tra secondo posto e Champions | il pronostico

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Juventus e Fiorentina si avvicina, con i bianconeri che hanno ancora la possibilità di qualificarsi alla Champions League. Per ottenere questa certezza, devono vincere le ultime due gare in programma. L'allenatore della Fiorentina ha dichiarato di puntare a ottenere il massimo risultato, mentre i tifosi seguono con attenzione le decisioni della società e le eventuali conseguenze sulle posizioni in classifica. La sfida si preannuncia decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre.

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I bianconeri sono padroni del loro destino: vincendo le ultime due partite, si garantirebbero l'ingresso alla prossima e Champions e potrebbero insidiare la posizione del Napoli Ancora centottanta minuti per conquistare un posto in Champions e centrare l'obiettivo della stagione dopo un avvio turbolento: Luciano Spalletti deve battere la Fiorentina e continuare la sua corsa insidiando anche il secondo posto del Napoli, matematicamnete ancora raggiungibile. Scopriamo pronostico e quote di Juventus-Fiorentina in programma domenica 17 maggio alle ore 12. La Juventus dopo il sorprendente pareggio casalingo contro il Verona, che era già retrocesso, si è rimessa in pista Champions andando a vincere a Lecce al Vial del Mare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juventus-Fiorentina, Spalletti tra secondo posto e Champions: il pronostico
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