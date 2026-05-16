Juventus Empoli Under 16 2-0 LIVE | Deniz raddoppia!

Nel match valido per i quarti di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto l’Empoli con il punteggio di 2-0. Durante l’incontro, un gol è stato segnato da Deniz, che ha portato avanti i bianconeri e ha raddoppiato il vantaggio. La partita si è svolta tra le due squadre, con la Juventus che ha concluso in vantaggio e ora si prepara alle prossime fasi del torneo. I dettagli sulla moviola, il tabellino e la cronaca sono disponibili per approfondimenti.

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