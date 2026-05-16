Juventus Empoli Under 16 2-0 | bianconeri in semifinale ora una fra Milan e Pescara

Nella partita valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto l’Empoli con un risultato di 2-0, conquistando così la qualificazione alle semifinali. La sfida si è disputata recentemente e ha visto i bianconeri ottenere la vittoria che li proietta ora in una semifinale contro una tra Milan e Pescara. Sono stati osservati dettagli tecnici, moviole e il tabellino del match, che ha concluso con questo risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui