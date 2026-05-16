Juventus Empoli Under 16 2-0 | bianconeri in semifinale ora una fra Milan e Pescara
Nella partita valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto l’Empoli con un risultato di 2-0, conquistando così la qualificazione alle semifinali. La sfida si è disputata recentemente e ha visto i bianconeri ottenere la vittoria che li proietta ora in una semifinale contro una tra Milan e Pescara. Sono stati osservati dettagli tecnici, moviole e il tabellino del match, che ha concluso con questo risultato.
di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, batte gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato ha seguito LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 2-0: sintesi e moviola. 102- FINISCE QUI 100? PARATONA REPACI- Savelli fa tutto bene, ma Repaci gli nega la gioia con un intervento pazzesco 99? CRAMPI PER GHIOTTO – Partita straordinaria del centrale, ora a terra per... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
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