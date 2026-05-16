Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | si va ai supplementari!

Nella partita valida per i quarti di finale del campionato Under 16 202526 tra Juventus e Empoli, il risultato al termine dei tempi regolamentari è di 1-0 in favore della Juventus. La sfida si è conclusa con il passaggio ai supplementari, che decideranno quale delle due squadre avanzerà alla fase successiva. La cronaca della partita, il tabellino e le fasi salienti sono disponibili per un approfondimento sullo svolgimento dell'incontro.

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