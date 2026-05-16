Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | permane l’equilibrio serve una giocata individuale
Nella partita di ritorno dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, Juventus e Empoli chiudono con un risultato di 0-0. La partita si gioca davanti a un pubblico interessato all’equilibrio tra le due squadre, che non riescono a trovare il modo di segnare. Durante l’incontro, si sono viste alcune occasioni, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a superare la difesa avversaria. La cronaca si concentra principalmente su azioni individuali e tentativi di sblocco della partita.
di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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