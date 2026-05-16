Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | permane l’equilibrio serve una giocata individuale

Nella partita di ritorno dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, Juventus e Empoli chiudono con un risultato di 0-0. La partita si gioca davanti a un pubblico interessato all’equilibrio tra le due squadre, che non riescono a trovare il modo di segnare. Durante l’incontro, si sono viste alcune occasioni, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a superare la difesa avversaria. La cronaca si concentra principalmente su azioni individuali e tentativi di sblocco della partita.

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