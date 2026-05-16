Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | occasione colossale per Rolando!

Nel match valido per i quarti di finale del campionato Under 16 202526, Juventus e Empoli si sono affrontate senza segnare gol, terminando con un pareggio a reti inviolate. La partita ha visto un'occasione importante per un giocatore di casa, che ha sprecato una chance significativa. La cronaca si è concentrata sulle azioni salienti e sui momenti decisivi, mentre il tabellino riporta il risultato finale, senza ulteriori dettagli sugli episodi specifici.

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