Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | occasione colossale per Rolando!

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per i quarti di finale del campionato Under 16 202526, Juventus e Empoli si sono affrontate senza segnare gol, terminando con un pareggio a reti inviolate. La partita ha visto un'occasione importante per un giocatore di casa, che ha sprecato una chance significativa. La cronaca si è concentrata sulle azioni salienti e sui momenti decisivi, mentre il tabellino riporta il risultato finale, senza ulteriori dettagli sugli episodi specifici.

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di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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