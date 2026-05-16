Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | ancora Rolando pericoloso!

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, il risultato finale è stato di 0-0. La partita si è giocata nel quadro dei quarti di finale del campionato 202526 e si è conclusa senza reti segnate. Durante l'incontro, Rolando ha avuto diverse occasioni pericolose, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. La cronaca del match riporta azioni e moviole che hanno caratterizzato l'andamento del confronto, valido per la fase a eliminazione diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus empoli under 16 0 0 live ancora rolando pericoloso
© Juventusnews24.com - Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE: ancora Rolando pericoloso!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights | Serie A

Video Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights | Serie A

Sullo stesso argomento

Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE: occasione colossale per Rolando!di Fabio ZaccariaJuventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di...

Juventus Empoli Under 16 LIVE: le scelte di Gridel. Tridente Pipitò, Pamé e Rolando per la rimontadi Fabio ZaccariaJuventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di...

Juventus Empoli Under 16 live: le scelte di Gridel. Tridente Pipitò, Pamé e Rolando per la rimontaJuventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 2025/26 (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo)– La Juve ... msn.com

juventus empoli under juventus empoli under 16Empoli Juventus Under 16 sospesa, infortunio all’arbitro e gara da rigiocare: il recapEmpoli Juventus Under 16 sospesa, le reti nel primo tempo fanno felice a metà mister Gridel: partita sospesa e da rigiocare dal primo minuto per infortunio del direttore di gara. Le ultime ... juventusnews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web