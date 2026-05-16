Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | ancora Rolando pericoloso!
Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, il risultato finale è stato di 0-0. La partita si è giocata nel quadro dei quarti di finale del campionato 202526 e si è conclusa senza reti segnate. Durante l'incontro, Rolando ha avuto diverse occasioni pericolose, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. La cronaca del match riporta azioni e moviole che hanno caratterizzato l'andamento del confronto, valido per la fase a eliminazione diretta.
di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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