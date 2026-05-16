Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | ancora Rolando pericoloso!

Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, il risultato finale è stato di 0-0. La partita si è giocata nel quadro dei quarti di finale del campionato 202526 e si è conclusa senza reti segnate. Durante l'incontro, Rolando ha avuto diverse occasioni pericolose, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. La cronaca del match riporta azioni e moviole che hanno caratterizzato l'andamento del confronto, valido per la fase a eliminazione diretta.

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