Juve-Fiorentina trappola viola nella corsa Champions per Spalletti | pronostico
La partita tra Juventus e Fiorentina si avvicina, con i toscani che cercano di raccogliere punti fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La formazione viola ha affrontato alcune sfide nelle ultime gare, mentre i bianconeri puntano a consolidare la propria posizione in classifica. L'incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi e una posta in palio che potrebbe influenzare il prosieguo del campionato.
I bianconeri sono padroni del loro destino: vincendo le ultime due partite, si garantirebbero l'ingresso alla prossima e Champions e potrebbero insidiare la posizione del Napoli Ancora centottanta minuti per conquistare un posto in Champions e centrare l'obiettivo della stagione dopo un avvio turbolento: Luciano Spalletti deve battere la Fiorentina e continuare la sua corsa insidiando anche il secondo posto del Napoli, matematicamnete ancora raggiungibile. Scopriamo pronostico e quote di Juventus-Fiorentina in programma domenica 17 maggio alle ore 12. La Juventus dopo il sorprendente pareggio casalingo contro il Verona, che era già retrocesso, si è rimessa in pista Champions andando a vincere a Lecce al Vial del Mare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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