Juve-Fiorentina 240 milioni di affari sul mercato in 9 stagioni Ma che delusioni

Negli ultimi nove anni, il mercato tra Juventus e Fiorentina ha coinvolto circa 240 milioni di euro in oltre 40 operazioni. Tra queste, le più recenti includono l'acquisto di Rugani durante la sessione invernale, mentre in passato si sono visti anche trasferimenti di giocatori come Bernardeschi nel 2017. In questo arco di tempo, dieci trasferimenti sono avvenuti in meno di dieci anni, creando un quadro di rapporti intensi ma ricchi di delusioni sul piano sportivo e finanziario.

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