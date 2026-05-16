Juve-Fiorentina 240 milioni di affari sul mercato in 9 stagioni Ma che delusioni
Negli ultimi nove anni, il mercato tra Juventus e Fiorentina ha coinvolto circa 240 milioni di euro in oltre 40 operazioni. Tra queste, le più recenti includono l'acquisto di Rugani durante la sessione invernale, mentre in passato si sono visti anche trasferimenti di giocatori come Bernardeschi nel 2017. In questo arco di tempo, dieci trasferimenti sono avvenuti in meno di dieci anni, creando un quadro di rapporti intensi ma ricchi di delusioni sul piano sportivo e finanziario.
La mia. carissima nemica. Quella tra Juve e Fiorentina, sul campo, è una rivalità che affonda le sue radici addirittura a quasi un secolo fa, nel 1928, quando i bianconeri sconfissero per 11-0 i viola riservando loro un'umiliazione storica, e che si è pesantemente rafforzata negli anni Ottanta e Novanta, tra scudetti e Coppe Uefa contesi e la cessione di Roberto Baggio che provocò la rivolta di un'intera città. Sul mercato, però, i dirigenti juventini e fiorentini, nell'ultimo decennio, hanno dimostrato di avere un feeling particolare: quasi un affare in media a stagione, per una spesa complessiva di oltre 240 milioni. A dir la verità, con ben poca, reciproca, soddisfazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fiorentina-Juventus, caso Di Gregorio: Viviano non ci sta!
Sullo stesso argomento
Corriere dello Sport – De Gea piace alla Juve ma lui vuole restare alla Fiorentina: tutti gli scenari sul mercato2026-05-09 09:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Se è vero che, come da vecchia...
Leggi anche: Fiorentina, un flop da 90 milioni. La rivoluzione sul mercato non porta punti
Juve-Fiorentina, le ultimissime: out uno dei big più attesiCresce l’attesa in vista del match in programma domenica alle ore 12:00: ecco le ultimissime di formazione. Ancora poche ore e Juventus e Fiorentina si ritroveranno l’una di fronte all’altra in una d ... calciomercato.it
New kick-off time for the last game of the season at the Allianz Stadium ? : https://juve.it/SerieATimes facebook
Juve Fiorentina: la Lega Serie A e le autorità trovano l’intesa definitiva per le sfide, le squadre in campo domenica a mezzogiornoJuve Fiorentina: la Lega Serie A e le autorità trovano l'intesa definitiva per le sfide, le squadre in campo domenica a mezzogiorno ... juventusnews24.com