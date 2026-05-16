I dipendenti di Just Eat Takeaway hanno proclamato uno stato di agitazione dopo che l’azienda ha comunicato un licenziamento collettivo il 6 maggio. La decisione non coinvolge i rider, ma riguarda 42 impiegati di diversi settori. La notizia ha suscitato reazioni tra i lavoratori, che hanno deciso di manifestare il proprio dissenso. Le proteste sono iniziate nei giorni successivi all’annuncio, con manifestazioni e assemblee nelle sedi dell’azienda.

Milano – Le lavoratrici e i lavoratori di Just Eat Takeaway hanno annunciato ieri lo stato di agitazione dopo che la società, il 6 maggio, ha notificato un licenziamento collettivo che questa volta non riguarda direttamente i rider. L’azienda è infatti la partecipata della società di delivery proposta nel 2021 a regolarizzare i ciclofattorini applicando il contratto nazionale della logistica, un passo avanti rispetto alle condizioni precarie nei quali versa la categoria. Ora però sono 42 gli impiegati ai quali è stato notificato il licenziamento. La maggioranza sono figure interne all’azienda che hanno il compito di gestire la sicurezza. I rider hanno infatti bisogno di essere supportati in caso, ad esempio, di condizioni meteo avverse, di un incidente, di un rischio di aggressione o infortunio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Just Eat, agitazioni e proteste: licenziamento di 42 impiegati

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