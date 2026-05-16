Judo | il Kodokan Fratta sfida la Serie A1 con Maddalena Bottai

Nel mondo del judo, il Kodokan Fratta si prepara ad affrontare la Serie A1 con la presenza di Maddalena Bottai nella categoria dei -70 kg. La competizione si svolgerà a Pescara, dove gli atleti del club si sfideranno in diverse prove, con l’obiettivo di migliorare le proprie posizioni in classifica. Si attendono confronti tra i vari rappresentanti del club, con attenzione ai risultati di Bottai e alle sfide che coinvolgeranno anche gli altri atleti.

? Punti chiave Come farà Maddalena Bottai a scalare la top seven dei -70 kg?. Quali sfide attende gli altri atleti del Kodokan Fratta a Pescara?. Come riesce la judoka a conciliare la Serie A1 con Giurisprudenza?. Perché il ritorno in Serie A1 segna un punto per Umbertide?.? In Breve Maddalena Bottai punta alla top seven categoria -70 kg a Bassano del Grappa. Leonardo Spinalbelli, Pietro Pacchioni e Filippo Cencini competono a Pescara per Coppa Csen. Bottai convocata dal Cus Perugia per i Campionati universitari 2026 a Vercelli. Accesso alla Serie A1 ottenuto dopo il quinto posto ottenuto a Bari in A2. Il Kodokan Fratta torna a competere nella massima serie del judo nazionale questo fine settimana con la partecipazione ai campionati di Serie A1 che si terranno a Bassano del Grappa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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