In città si diffonde rapidamente un video di trenta secondi che mostra il cantante mentre si interessa alla squadra locale di calcio. Alcuni commentano scherzosamente sul suo possibile ruolo in panchina, altri immaginano che possa aiutare nel settore giovanile, e c’è chi invece si concentra sulla presenza del vice allenatore, ritenuto da alcuni il vero elemento di forza della squadra. La scena crea grande entusiasmo tra i tifosi e suscita molte conversazioni sui social network.

Arezzo — Bastano trenta secondi di video e ad Arezzo parte subito il sogno: c’è chi vede già Jovanotti in panchina, chi al Comunale a fare il raccattapalle spirituale e chi invece s’è convinto che il vero colpo di mercato dell’Acf Arezzo sia il vice allenatore Michele Spataro. Il cantante di Cortona ha mandato un videomessaggio alle ragazze del calcio femminile aretino e nel giro di poche ore metà provincia s’è trasformata in ufficio stampa motivazionale. “Ragazze vi mando un grande abbraccio”, dice Lorenzo Cherubini, confermando che nel 2026 il massimo dell’orgoglio cittadino non è vincere il campionato, ma essere salutati da uno famoso col telefono in mano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Jovanotti scopre l’Acf Arezzo: “Avete un vice allenatore che spacca”

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