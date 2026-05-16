John Krasinski | Cinema o famiglia? I bimbi vengono prima di tutto

Durante l'evento di presentazione di “Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War” a New York, un attore ha dichiarato che, tra cinema e famiglia, i figli vengono prima di tutto. Ha spiegato come lui e la moglie, anch'essa attrice, riescano a conciliare gli impegni lavorativi con la cura dei bambini. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della gestione della vita privata o su eventuali progetti futuri. La conversazione si è concentrata sul bilanciamento tra carriera e famiglia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui