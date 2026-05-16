John Krasinski | Cinema o famiglia? I bimbi vengono prima di tutto
Durante l'evento di presentazione di “Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War” a New York, un attore ha dichiarato che, tra cinema e famiglia, i figli vengono prima di tutto. Ha spiegato come lui e la moglie, anch'essa attrice, riescano a conciliare gli impegni lavorativi con la cura dei bambini. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della gestione della vita privata o su eventuali progetti futuri. La conversazione si è concentrata sul bilanciamento tra carriera e famiglia.
Home > Video > John Krasinski alla premiere di “Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War” a New York ha parlato di come lui con la moglie Emily Blunt, altra star del cinema, riescono a gestire l’intensa vita lavorativa con la vita privata e in particolare i loro figli. “Non è difficile, i bambini vengono prima di tutto”, ha spiegato l’attore americano che torna sugli schermi nei panni di Jack Ryan. Sul red carpet con lui Sienna Miller, Michael Kelly e altri membri del cast. Crozza imita Meloni: “I miei ministri? Siamo peggio del Trono di Spade, se odiano tutti” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
John Krasinski On His British Accent | Shorts
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