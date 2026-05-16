Jesi recuperati 6 alloggi occupati | via al nuovo bando per le case
A Jesi sono stati recuperati sei alloggi occupati senza autorizzazione. La procedura ha portato alla liberazione degli immobili coinvolti. Ora si sta procedendo con l’avvio di un nuovo bando volto all’assegnazione delle case disponibili. Le autorità stanno definendo i criteri e le modalità di selezione dei nuclei familiari che potranno beneficiare delle nuove assegnazioni. La situazione riguarda quindi il recupero di immobili occupati e la successiva distribuzione delle case a chi ne ha diritto.
? Domande chiave Come sono stati liberati gli alloggi occupati abusivamente a Jesi?. Chi sono i nuclei familiari che riceveranno le nuove assegnazioni?. Perché il nuovo bando Erap è fondamentale per le famiglie fragili?. Quali impatti avrà il recupero degli immobili sulla vivibilità dei quartieri?.? In Breve Sinergia tra Comune, Erap, Asp9 e forze dell'ordine per il recupero immobiliare.. Nuovo bando Erap per famiglie con ISEE molto basso nel territorio di Jesi.. Recupero degli immobili per contrastare l'aumento dei prezzi degli affitti a Jesi.. Dettagli su graduatorie e moduli consultabili sul sito web del Comune di Jesi.. Il Comune di Jesi ha approvato la graduatoria definitiva per sei alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata, precedentemente occupati in modo abusivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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