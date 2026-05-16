Jesi recuperati 6 alloggi occupati | via al nuovo bando per le case

A Jesi sono stati recuperati sei alloggi occupati senza autorizzazione. La procedura ha portato alla liberazione degli immobili coinvolti. Ora si sta procedendo con l’avvio di un nuovo bando volto all’assegnazione delle case disponibili. Le autorità stanno definendo i criteri e le modalità di selezione dei nuclei familiari che potranno beneficiare delle nuove assegnazioni. La situazione riguarda quindi il recupero di immobili occupati e la successiva distribuzione delle case a chi ne ha diritto.

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