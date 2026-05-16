Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia

Da ilpost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Internazionali d’Italia dopo una semifinale che si è estesa su due giorni. L’avversario, Daniil Medvedev, ha messo Sinner in difficoltà durante tutto l’incontro, portando la partita al set decisivo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha conquistato così l’accesso alla finale del torneo. La partita ha coinvolto diversi scambi intensi e momenti di equilibrio tra i due giocatori.

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Dopo una semifinale giocata su due giorni, in cui Daniil Medvedev lo ha messo in difficoltà per la prima volta nel torneo Jannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo, ha battuto 6-2, 5-7, 6-4 il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. La partita era iniziata venerdì sera, ma era stata interrotta per una pioggia molto forte al terzo set, quello decisivo, sul punteggio di 4 a 2 per Sinner. È ripresa e finita solo sabato pomeriggio. La finale degli Internazionali è in programma domenica alle 17: Sinner giocherà contro il norvegese Casper Ruud, che in semifinale ha eliminato l’italiano Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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