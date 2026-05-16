Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia

Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Internazionali d’Italia dopo una semifinale che si è estesa su due giorni. L’avversario, Daniil Medvedev, ha messo Sinner in difficoltà durante tutto l’incontro, portando la partita al set decisivo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha conquistato così l’accesso alla finale del torneo. La partita ha coinvolto diversi scambi intensi e momenti di equilibrio tra i due giocatori.

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Dopo una semifinale giocata su due giorni, in cui Daniil Medvedev lo ha messo in difficoltà per la prima volta nel torneo Jannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo, ha battuto 6-2, 5-7, 6-4 il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. La partita era iniziata venerdì sera, ma era stata interrotta per una pioggia molto forte al terzo set, quello decisivo, sul punteggio di 4 a 2 per Sinner. È ripresa e finita solo sabato pomeriggio. La finale degli Internazionali è in programma domenica alle 17: Sinner giocherà contro il norvegese Casper Ruud, che in semifinale ha eliminato l’italiano Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner avanza ai quarti di finale agli Internazionali di Roma Sullo stesso argomento Oltre Jannik Sinner e Luciano Darderi: tutti i quarti di finale con italiani nel singolare maschile agli Internazionali d’Italia di RomaJannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: un fatto notevole, ma non unico nella storia del Foro Italico. Leggi anche: Jannik Sinner commenta la straordinaria atmosfera agli Internazionali d’Italia. La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà domani. La partita è stata sospesa per pioggia durante il terzo set e con l'azzurro in vantaggio di un break. Dunque la gara ripartirà domani sul 4-2 per il n.1 e vantaggio x.com Lavazza, da quest'anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 di tenis e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più reddit Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’ItaliaJannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo, ha battuto 6-2, 5-7, 6-4 il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. ilpost.it Flavia Pennetta sul malessere di Jannik Sinner: Era già accaduto in Australia l’anno scorsoSembrava a un passo dal crollo, soprattutto nel secondo set perso 7-5, quando si è ritrovato vicino allo 0-4 contro Daniil Medvedev. Durante quella fase ... oasport.it