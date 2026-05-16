Jaguar Type 01 la nuova Gt elettrica svelata a Monaco | caratteristiche e dettagli

Durante il Monaco E-Prix è stata presentata la Jaguar Type 01, una nuova GT 100% elettrica. Il modello, che segna l'ingresso di Jaguar nel segmento delle auto sportive a emissioni zero, ha fatto il suo debutto ufficiale in questa occasione. La vettura si distingue per linee innovative e tecnologie avanzate, evidenziando un design e una struttura completamente nuovi rispetto ai modelli precedenti della casa britannica.

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Jaguar ha ufficialmente svelato il nome della nuova Gt di lusso a quattro porte che darà il via alla nuova fase del marchio britannico. Si chiamerà Type 01 e rappresenterà il primo modello della nuova generazione elettrica del brand. Si tratta di una nome che si pone nel solco della tradizione storica di Jaguar, in quanto la denominazione "Type", comparsa per la prima volta sulla C-Type vincitrice a Le Mans nel 1951 e già utilizzata in passato su modelli come D-Type, E-Type ed F-Type, unisce la storia di innovazione del brand nel design, nella tecnologia e nelle prestazioni con il futuro elettrificato. Per quanto riguarda le due cifre che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jaguar Type 01, la nuova Gt elettrica svelata a Monaco: caratteristiche e dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026–27 Jaguar F-Type Revealed The Ultimate British Sports Car is Back | Full Review & Details Sullo stesso argomento Nuova Jaguar GT 2026: la berlina elettrica segna la fine del marchio?La nuova Jaguar GT non è semplicemente un nuovo modello: è una scommessa “all in”. Nuova Alpine A310 2028: la GT elettrica a 4 posti si faràLa nuova Alpine A310, il cui debutto è previsto proprio per il 2028, segnerà il ritorno di un nome storico, ma con una filosofia completamente... Non è un quadro di Picasso, è la nuova Jaguar Type 01… reddit La rivoluzione di Jaguar inizia dalla Type 01: le specifiche ift.tt/t70kYvj x.com La prima GT di lusso della nuova era Jaguar si chiamerà Type 01Jaguar ha svelato il nome della nuova GT di lusso a quattro porte che inaugurerà la nuova fase del marchio britannico. Si chiamerà Type 01 e rappresenterà il primo modello della nuova generazione elet ... ansa.it Jaguar Type 01: i prototipi a Monaco in occasione dell’E-PrixI prototipi della Type 01 percorrono il circuito di Monaco in vista dell'E-Prix del 16 maggio, mentre Jaguar entra in ... motorinolimits.com