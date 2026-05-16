Italiani morti i soccorritori confessano | Ecco come l’abbiamo ritrovato

Quattro sub italiani sono deceduti durante un’immersione in grotta nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, giovedì 14 maggio 2026. I soccorritori hanno riferito di aver ritrovato i corpi in condizioni che hanno descritto come molto gravi. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, che rappresenta una delle perdite più gravi nella storia dell’immersione italiana all’estero. Non sono ancora state rese note le cause esatte dell’incidente.

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