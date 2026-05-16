Italiani morti i soccorritori confessano | Ecco come l’abbiamo ritrovato
Quattro sub italiani sono deceduti durante un’immersione in grotta nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, giovedì 14 maggio 2026. I soccorritori hanno riferito di aver ritrovato i corpi in condizioni che hanno descritto come molto gravi. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, che rappresenta una delle perdite più gravi nella storia dell’immersione italiana all’estero. Non sono ancora state rese note le cause esatte dell’incidente.
Una tragedia senza precedenti ha colpito il mondo della ricerca marina italiana. Cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione in grotta nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, giovedì 14 maggio 2026. Tra le vittime Monica Montefalcone, 51 anni, docente associata di Ecologia all’Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni. Con loro Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo di Padova, Muriel Oddenino, ricercatrice 31enne di Poirino, e Federico Gualtieri, neolaureato 31enne di Omegna. Il primo corpo recuperato è quello di Benedetti, trovato con la bombola completamente scarica a circa 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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