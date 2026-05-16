Un’indagine è in corso per chiarire le ragioni del superamento del limite di profondità di 30 metri durante immersioni alle Maldive. La normativa locale prevede un massimo di 30 metri, con alcune eccezioni che permettono di andare oltre. Sono stati coinvolti operatori e subacquei che avevano effettuato immersioni più profonde, dopo il decesso di alcuni italiani. Le autorità stanno verificando le modalità di rispetto delle regole e i motivi che hanno portato a questa violazione.

Mentre proseguono le ricerche dei corpi di quattro dei cinque sub italiani morti alle Maldive, la stampa locale parla di un’indagine che è stata avviata dalle autorità maldiviane. L’indagine vuole capire perché il gruppo sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni. La ricerca dei corpi e il sub morto nelle operazioni Proseguono le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Nelle ultime ore un sommozzatore dell’esercito delle Maldive è morto proprio mentre partecipava alla squadra di recupero. Il sergente maggiore Mohammed Mahdi della Guardia Costiera ha accusato un malore ed è deceduto durante le ricerche nell’atollo di Vaavu, come confermato dalle fonti ufficiali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiani morti alle Maldive, l'indagine per capire perché sia stato superato il limite dei 30 metri

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