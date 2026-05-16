Italiani morti alle Maldive l' immersione non prevista il divieto oltre i 30 metri la bombola scarica | cosa sappiamo e cosa non torna

Ancora pochi dettagli sulla vicenda che ha portato alla morte di tre italiani alle Maldive. Le autorità locali hanno riferito che le vittime erano coinvolte in un’immersione, che non era stata programmata e che superava la profondità consentita di 30 metri. La bombola di ossigeno di uno dei partecipanti era risultata vuota al momento del recupero. Si indaga sulle circostanze precise e sui motivi per cui le persone si trovassero in acqua in modo non autorizzato.

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