Italiani morti alle Maldive l' immersione non prevista il divieto oltre i 30 metri la bombola scarica | cosa sappiamo e cosa non torna
Ancora pochi dettagli sulla vicenda che ha portato alla morte di tre italiani alle Maldive. Le autorità locali hanno riferito che le vittime erano coinvolte in un’immersione, che non era stata programmata e che superava la profondità consentita di 30 metri. La bombola di ossigeno di uno dei partecipanti era risultata vuota al momento del recupero. Si indaga sulle circostanze precise e sui motivi per cui le persone si trovassero in acqua in modo non autorizzato.
Troppi misteri avvolgono ancora la morte di Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all?ateneo di Genova, di sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, di Muriel Oddenino, ricercatrice. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Come sono morti i 5 italiani sono morti alle Maldive Le tre ipotesi
Sullo stesso argomento
Italiani morti alle Maldive in un'immersione, i dubbi su meteo e bombole: cosa sappiamo sulla strageNon sono ancora chiare le cause della tragedia dei cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive.
Strage dei sub italiani alle Maldive: l'immersione a 50 metri, i dubbi su bombole e meteo. Cosa sappiamo della crociera scientifica finita in tragediaLe grotte subacquee dell'atollo di Vaavu, alle Maldive, sono diventate una trappola mortale per cinque italiani che non sono più riemersi da...
Italiani morti alle Maldive, riprese le ricerche degli altri 4 corpi. Gianluca Benedetti aveva la bombola dell'ossigeno scaricaI corpi di quattro dei cinque italiani morti alle Maldive sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di sessanta metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ... leggo.it
Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. #ANSA x.com
Cinque sub italiani morti alle Maldive: indagini sui permessi e sul limite di profondità facebook
Italiani morti alle Maldive, iniziate immersioni per recupero dei corpiLa Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Sono cinque i connazionali morti nell'incidente, il corpo di uno ... adnkronos.com
Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit