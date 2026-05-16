Italia-Emirati Perego | Le nuove sfide globali si vincono solo con partnership strategiche

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa ha dichiarato che le sfide attuali, che vanno dalla difesa alla cybersicurezza fino allo spazio, non possono essere risolte da un solo paese. Ha evidenziato come sia necessario sviluppare alleanze industriali e strategiche per affrontare queste problematiche. Durante un evento internazionale, ha ricordato che la collaborazione tra nazioni rappresenta una risposta concreta alle minacce globali. Nessun accenno è stato fatto a nomi specifici di partner o accordi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa, ha sottolinea come le sfide contemporanee, dalla difesa alla cybersicurezza fino allo spazio, non possano più essere affrontate da singole nazioni ma richiedano alleanze industriali e strategiche. A margine di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, ha evidenziato l’importanza di investimenti condivisi e di una cooperazione sempre più stretta tra Italia, Europa ed Emirati citando la joint venture tra.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia-Emirati, Perego: “Le nuove sfide globali si vincono solo con partnership strategiche” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia-Emirati, Perego: Le nuove sfide globali si vincono solo con partnership strategiche Sullo stesso argomento Leggi anche: Difesa, Perego: "Sfide ibride si affrontano con partnership strategiche" Inaugurato Vinitaly, le nuove rotte e le sfide globali del vinoVerona riafferma con forza il suo ruolo di baricentro dell'enologia mondiale con l'apertura della 58esima edizione di Vinitaly nel quartiere... A Milano al Forum Economico Investopia Global, evento organizzato dagli Emirati Arabi Uniti e dedicato al rafforzamento delle relazioni, alla condivisione di competenze e alla promozione di nuove opportunità di sviluppo tra settori diversi. x.com Gli Emirati portano in Italia 40 miliardi e una visione comune per il futuro. Parla il ministro AlhawiMilano accoglie oggi la terza edizione italiana di Investopia, il forum internazionale che riunisce investitori, istituzioni e imprese per esplorare nuove opportunità di crescita e collaborazione. Nat ... formiche.net Investopia 2026, Milano al centro del dialogo tra Italia e Emirati Arabi UnitiMILANO (ITALPRESS) – L’edizione 2026 di Investopia, svoltasi oggi presso la Borsa di Milano, ha affermato un concetto che ha attraversato tutti i panel: il partenariato economico-commerciale tra Itali ... msn.com