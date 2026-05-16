Isola Farnese scatta l'allarme e si attiva il semaforo rosso | strada chiusa e verifiche in corso

Nella tarda mattinata di oggi, la strada di Isola Farnese è stata chiusa al traffico a causa di un allarme proveniente dai sensori installati lungo il costone. Sono state attivate verifiche sul tratto interessato per valutare eventuali rischi. La chiusura ha coinvolto tutto il tratto interessato, con cartelli di divieto di accesso in vigore fino a nuove comunicazioni. La zona rimane sotto osservazione mentre si svolgono le operazioni di controllo e verifica.

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