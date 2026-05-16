Un funzionario iraniano ha scritto una lettera al Papa in cui invita il mondo a opporsi alle richieste degli Stati Uniti. La missiva riguarda le richieste di Washington e la posizione del Vaticano su queste questioni. Nel frattempo, si discute anche di come questa comunicazione possa influenzare la posizione del Vaticano. In parallelo, si analizzano le possibili ripercussioni di un ritorno agli attacchi da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti, che potrebbe riprendere azioni ostili dopo il viaggio in Cina.

? Domande chiave Come influirà la lettera al Papa sulla posizione del Vaticano? Perché Trump potrebbe riprendere gli attacchi dopo il viaggio in Cina? Chi assumerà la responsabilità internazionale per l'escalation nello Stretto di Hormuz? Quali saranno le conseguenze globali se gli USA controllano le rotte navali??? In Breve Offensiva del 28 febbraio 2026 causò morte di Khamenei e 3.468 civili iraniani. Teheran accusa USA e Israele di aver distrutto scuole, ospedali e luoghi di culto. Missi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, Pezeshkian scrive al Papa: «Mondo, opponetevi alle richieste USA»

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