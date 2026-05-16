Il presidente iraniano ha inviato una lettera al Papa, chiedendo alle nazioni di opporsi alle richieste considerate illegali degli Stati Uniti. Nel frattempo, l’Italia ha deciso di inviare due cacciamine nella zona di Hormuz, una regione strategica del Golfo. La comunicazione tra l’Iran e il Vaticano si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione, dove le questioni di sicurezza e diplomazia si intrecciano con le recenti mosse militari e diplomatiche dei vari attori coinvolti.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha scritto a Papa Leone XIV una lettera in cui ha esortato le nazioni a contrastare le richieste illegali degli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia di stampa Mehr spiegando che nella lettera Pezeshkian ha affermato che l'aggressione da parte di Stati Uniti e Israele, lanciata il 28 febbraio scorso, ha portato all'assassinio dell'ayatollah Ali Khamenei, di alte figure politiche e militari e di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Atti che Pezeshkian ha definito crimini di guerra. Citando passi sia del Corano che della Bibbia che condannano... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Pezeshkian scrive al Papa. E l'Italia invia due cacciamine verso Hormuz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Golfo Persico: l’Italia sposta due cacciamine verso lo stretto Hormuz? Punti chiave Come influirà lo spostamento dei caccia mine sulla sicurezza dei commerci? Perché l'Italia ha scelto di muovere le unità senza nuovi...

Iran, Pezeshkian scrive al Papa: “Le nazioni contrastino le richieste illegali degli Usa”In una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a opporsi a quelle che ha...

In una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Intanto, Trump è rientrato negli Usa dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. x.com

Iran, Pezeshkian scrive a papa Leone: Gli Stati si oppongano alle richieste illegali degli UsaIn una lettera inviata al Pontefice, riporta l’agenzia Mehr, il presidente iraniano spiega che l’uso delle basi statunitensi negli Stati costieri del Golfo Persico per gli attacchi ha costretto Tehera ... editorialedomani.it

Iran, Pezeshkian scrive al Papa. E l'Italia invia due cacciarlo HormuzIl presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha scritto a Papa Leone XIV una lettera in cui ha esortato le nazioni a contrastare le richieste illegali ... iltempo.it