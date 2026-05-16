Secondo fonti di stampa, gli Stati Uniti e Israele sarebbero in fase di preparazione per riprendere le azioni militari contro l'Iran già dalla prossima settimana. Si parla anche di possibili cambi di denominazione per le operazioni in corso. La notizia viene riportata senza ulteriori dettagli sui piani o sulle motivazioni ufficiali di ciascun paese. La situazione rimane suscettibile di sviluppi, mentre le due nazioni sembrano rafforzare le proprie intenzioni di intervento.

Washington, 16 mag. (Adnkronos) - Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan. Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. Cisint: "Lavaggio del cervello" . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Nyt: Usa e Israele pronti a riattaccare dalla prossima settimana

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Iran, Israel Continue Strikes After Trump Extends Attack Deadline

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