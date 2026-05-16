Uno dei cinque sub italiani morti nelle acque delle Maldive era a bordo di uno yacht chiamato “Duke of York” al momento dell’incidente. Lo yacht si trova ora all’ancora in una rada dell’atollo di Felidu. Stefano, uno dei testimoni, ha raccontato di essere con loro quella notte. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha portato alla tragica perdita delle cinque persone. La dinamica esatta di quanto accaduto resta ancora da chiarire.

Lo yacht “Duke of York”, da cui sarebbero partiti i cinque sub italiani poi morti a oltre 50 metri di profondità nelle acque delle Maldive, si trova attualmente all’ancora in una rada dell’atollo di Felidu. A bordo si trovava anche Stefano Vanin, docente dell’Università di Genova, che in un’intervista a Repubblica ha ricostruito le ore della tragedia e contestato alcune delle prime informazioni circolate sulle condizioni del mare. Vanin ha negato che al momento dell’immersione vi fossero condizioni meteo avverse. «Non è vero che il tempo era brutto. C’era il sole e il mare era calmo», ha dichiarato, sottolineando come la visibilità fosse ottima e non vi fossero segnali di pericolo dal punto di vista meteorologico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Io in barca con loro, cos’è successo davvero”. Tragedia Maldive, il racconto di Stefano

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Io Monica (Montefalcone) la conoscevo, avevamo anche tenuto una conferenza insieme. Era una biologa appassionata, una subacquea molto brava, preparata, che si era già immersa nel Blue Hole a 90 metri. Mi ha appena chiamato un mio amico, avvertend x.com

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