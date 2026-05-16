Una social media manager ha condiviso sui social media le complicazioni insorte dopo aver subito una rinoplastica. Ha spiegato di aver desiderato un viso più armonioso insieme alla madre, ma successivamente ha iniziato a manifestare vertigini, mal di testa e una sensazione di confusione mentale. Ha inoltre riferito di essere preoccupata per il possibile rischio di perdere definitivamente l’olfatto. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di discussione sulle complicazioni legate a interventi estetici di questo tipo.

La social media manager e creator Erica Roberts ha raccontato sui social le conseguenze di un intervento di chirurgia estetica al naso effettuato insieme alla madre, un percorso documentato passo dopo passo online e culminato in una preoccupazione importante: la possibile perdita permanente dell’olfatto. Secondo quanto riferito dalla stessa Roberts e riportato dal “The Sun”, la situazione sarebbe legata ai traumi pregressi subiti dal naso, già fratturato in passato due volte, e aggravati dall’intervento più recente. Nel corso di una sessione di domande e risposte con i follower, la creator ha spiegato quanto le sarebbe stato comunicato dai medici: “Potrei non riaverlo mai indietro, perché il mio chirurgo mi ha detto che il mio naso è stato rotto due volte e ha subito molti traumi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e mamma volevamo avere i nasi abbinati, ma dopo la rinoplastica ho avuto vertigini, mal di testa e nebbia mentale: rischio di non riavere più l’olfatto”. La storia di Erica Roberts

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