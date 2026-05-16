Investopia Bozzetti | Emirati economia forte e resiliente
L'economia degli Emirati Arabi Uniti viene descritta come forte e resiliente, secondo le affermazioni di un rappresentante di Investopia. Durante un evento, ha evidenziato come i rapporti e gli investimenti tra gli Emirati e l’Italia stiano crescendo e consolidandosi nel tempo. La collaborazione tra le due parti si configura come strategica, con un focus sulla crescita e sulla stabilità economica. La discussione si è concentrata sulle opportunità di investimento e sulla solidità del mercato locale.
“Sono un partner strategico, gli investimenti e i rapporti con l’Italia si rafforzano”. Giovanni Bozzetti, Presidente EFG Consulting, a margine del quarto evento di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, ha sottolineato il forte legame tra Italia ed Emirati Arabi. Evidenziando la presenza delle istituzioni italiane e di oltre 800 tra imprenditori, manager e investitori, Bozzetti ha rassicurato le imprese sulla solidità dell’economia emiratina e sulla continuità degli investimenti nonostante il conflitto in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Investopia, Bozzetti: Emirati economia forte e resiliente
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