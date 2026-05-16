Investe un pedone e scende dall' auto ma invece di soccorrerlo lo insulta

Da liberoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sera di novembre 2025, un uomo di 57 anni è stato investito da un SUV mentre attraversava la Strada Cartigliana. Dopo l’incidente, l’automobilista è sceso dalla vettura e, invece di prestare soccorso, ha rivolto insulti al pedone. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di quest’ultimo. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

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Un uomo di 57 anni di Bassano del Grappa è stato investito da un SUV mentre camminava sulla Strada Cartigliana in una sera di novembre 2025.Dopo l’urto, il conducente del veicolo si è fermato poco più avanti ed è sceso dall’auto. Invece di soccorrere il pedone o verificare le sue condizioni, lo ha aggredito verbalmente rimproverandolo con la frase: "Hai attraversato la strada male". Il 57enne è stato trasportato in ospedale dal Suem 118 e ha subito presentato denuncia ai Carabinieri, fornendo con precisione marca e targa dell’auto coinvolta, dati che era riuscito a memorizzare durante lo scambio di parole con l’automobilista.Dopo sei mesi di indagini, i militari sono riusciti a identificare il responsabile: un 42enne residente a Cassola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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