Invalidità civile i consigli di Inas Cisl sulla nuova procedura

Il Patronato Inas Cisl di Arezzo ha comunicato che, con le recenti modifiche alle procedure per le pratiche di invalidità civile, il solo certificato introduttivo firmato dal medico non basta più per portare avanti la richiesta. I cittadini devono rispettare nuove modalità e presentare documenti aggiuntivi rispetto al certificato iniziale. La comunicazione si rivolge a chi sta avviando o ha già avviato la procedura, evidenziando la necessità di seguire le nuove norme per evitare ritardi.

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Il Patronato Inas Cisl di Arezzo informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità civile, il solo certificato introduttivo compilato dal medico non è sufficiente per completare correttamente la richiesta. Per presentare la domanda all’Inps è infatti necessario. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Invalidità civile, Inas Cisl in campo: servizi potenziati per ridurre i disagiArezzo, 25 aprile 2026 – Invalidità civile, Inas Cisl in campo: servizi potenziati per ridurre i disagi. Invalidità civile: attenzione alla nuova proceduraArezzo, 16 maggio 2026 – Il Patronato INAS CISL di Arezzo informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità... Invalidità civile: attenzione alla nuova proceduraArezzo, 16 maggio 2026 – Il Patronato INAS CISL di Arezzo informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità civile, il solo certificato introduttivo compilato dal m ... lanazione.it Invalidità civile, Inas Cisl in campo: servizi potenziati per ridurre i disagiArezzo, 25 aprile 2026 – Invalidità civile, Inas Cisl in campo: servizi potenziati per ridurre i disagi. Dopo le criticità segnalate dai sindacati dei pensionati, il patronato si attiva con medici ... lanazione.it